Istanze per l’assegnazione di risorse del fondo di sostegno ai “Comuni marginali”. Sono stati concessi, dal Comune, contributi alla ditta Flavia Tedesco (euro 13. 156 per apertura di una nuova unità locale, in via Allende), ditta Carmelo Falsone (11.681 euro, unità locale in via Umberto) e ditta Gagir (34.946 euro, unità in via Vittorio Emanuele).

Atti al sindaco Vito Terrana, segretario comunale e al responsabile del settore Affari finanziari, Fortunato Antonio Domenico Pitrola

Giovanni Blanda