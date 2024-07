Un giovane di 16 anni di Lentini è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Lentini, nel Siracusano.

Cosa è accaduto

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Augusta, il ragazzo che era alla guida di uno scooter con in sella un amico, ricoverato in gravi condizioni in ospedale, stava percorrendo il tratto tra via Solferino e via Agnone, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina.

La fuga del conducente dell’auto

L’impatto è stato molto violento, il 16enne è deceduto nel volgere di qualche minuto mentre, stando ad alcuni testimoni, il conducente della macchina, preso dal panico, è scappato a piedi, per poi essere rintracciato nella stessa serata dai carabinieri.

Inchiesta per omicidio stradale

E’ indagato per omicidio stradale, la Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi. L’altro ragazzino è stato soccorso dal personale del 118 che ha poi provveduto a trasferirlo in ospedale: la sua prognosi è riservata.