I tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti nella zona di Monte San Calogero, sopra Sciara (Palermo), per recuperare un escursionista romano di 73 anni che si era fratturato una gamba. L’uomo faceva parte di un gruppo di escursionisti che in mattinata aveva raggiunto la cima della montagna (a 1.326 metri) salendo dal versante di Sciara. Mentre scendevano, attraversando un tratto fuori sentiero particolarmente insidioso, è scivolato procurandosi la sospetta frattura del femore sinistro. I suoi compagni hanno contattato il numero unico di emergenza 112 che ha allertato la centrale del 118 la quale, a sua volta, ha chiesto l’intervento del Soccorso alpino trattandosi di intervento in ambiente impervio. Sono state inviate due squadre di tecnici di Palermo che hanno raggiunto a piedi l’infortunato, l’hanno immobilizzato e caricato su una barella per trasportarlo a spalle per circa 500 metri fino alla strada sterrata dove, ad attenderli, c’era un’ambulanza del 118. Assistiti anche gli altri componenti del gruppo, perché disidratati.