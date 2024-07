Esce dal parcheggio del centro commerciale Città dei Templi ma sbaglia senso di marcia e percorre per alcune centinaia di metri il viadotto Akragas in contromano. Protagonista della vicenda, che soltanto per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze, è un turista in visita ad Agrigento. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’uomo è uscito dal parcheggio superiore del centro commerciale ma, per sbaglio, ha imboccato contromano il ponte finendo a due passi dalla rotonda di Villaseta. Sono stati alcuni automobilisti a segnalargli la manovra sbagliata suonando il clacson. Il turista, per miracolo, non ha provocato incidente ed è pure riuscito ad allontanarsi dal luogo evitando anche sanzioni e ritiro della patente.