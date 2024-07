“Mi devi dare i soldi e basta, altrimenti t’ammazzo”. È la frase rivolta da un 44enne di Viagrande, in provincia di Catania, al padre che davanti all’ennesima richiesta di denaro aveva detto ‘no’ al figlio. Il 44enne è stato arrestato dai carabinieri, che erano stati avvertiti dalla stessa vittima, e ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Alla vista dei militari, il 44enne ha cercato di fuggire ma è stato bloccato poco prima che scavalcasse il muro di cinta di un palazzo. Il padre e la madre dell’uomo sono stati trovati in lacrime dai carabinieri: erano esasperati dalle continue richieste di denaro da parte del figlio