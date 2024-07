I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, insieme a personale veterinario dell’ASP di Catania, hanno effettuato controlli in viale Bummacaro a Librino. In spazi verdi pubblici abusivamente recintati sono stati trovati casotti irregolari con animali di vario tipo.

Un cane in pessime condizioni

In particolare, in una struttura abbandonata piena di escrementi è stato scoperto un cane meticcio in pessime condizioni, senza acqua e cibo, legato con una catena. L’animale aveva il microchip che ha permesso di rintracciare il proprietario, un 56enne residente nella zona, che è stato denunciato per abbandono di animali. Il cane è stato sequestrato e affidato a struttura veterinaria.

Una fattori abusiva

Inoltre è stata individuata una fattoria abusiva, costruita illegalmente su suolo pubblico da una 51enne del posto. Nella fattoria, in condizioni igienico-sanitarie precarie, venivano allevati animali senza controlli veterinari e tracciabilità. Gli animali sono stati sequestrati, la donna sanzionata e l’area ripristinata per restituirla alla collettività.