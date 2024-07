Il Tribunale di Agrigento ha giudicato diffamatori gli oltre 80 post pubblicati su Facebook tra il 2015 e il 2017 indirizzati all’ex sindaco di Licata Angelo Cambiano, oggi deputato regionale del M5s. Il giudice ha condannato l’autore dei post a risarcire di 30 mila euro l’ex sindaco Cambiano, difeso dagli avvocati Daniele Vecchio e Francesco Carità. Per i due legali “occorre fare molta attenzione al contenuto dei post che pubblichiamo sui social, perché le piattaforme virtuali non concedono alcuna immunità, risultando sempre più assimilabili a contesti di vita reale dove, per fortuna, continua a valere quanto affermato nelle Satire di Orazio: est modus in rebus sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum (esiste una misura nelle cose; esistono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto)”.