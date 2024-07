Fiamme e fuoco nel centro di Agrigento. Un grosso incendio è divampato nella tarda serata in via Acrone, nel cuore della Città dei templi. Il rogo, in breve tempo, ha divorato la fitta vegetazione della collina che sovrasta la zona. Le fiamme hanno anche danneggiato tre automobili parcheggiate lungo la strada. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.