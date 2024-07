A Campobello di Licata, “” Giornata delle legalità”: “”La memoria, impegno civile!””, è lo slogan della manifestazione “La marcia della Legalita’”, in programma Venerdì 19 luglio, con inizio alle ore 19,30, per le vie cittadine, in ricordo delle vittime della strage di via D’Amelio. L’inizio del corteo è nella centrale Piazza XX Settembre. A seguire passaggio dei partecipanti in Piazza Tien An Men e conclusione ancora in Piazza centrale. Al termine, proiezione del film di animazione “”Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi””. Interverranno – fra gli altri – il neo sindaco Vito Terrana, l’assessore Jenny Termini, il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, Gemma Montaperto, Ginevra Merulla e don Davide Burgio, moderatore dell’Unità pastorale “Maria, Madre della chiesa””. La “”Marcia della LEGALITA’”” è organizzata dall’amministrazione comunale di Campobello di Licata.

GIOVANNI BLANDA