I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato un pregiudicato 65enne di Lentini gravemente indiziato di rapina.

L’uomo avrebbe tentato di compiere una rapina in un’edicola, ma la cassa vuota lo avrebbe indotto a ritentare il colpo nella vicina tabaccheria dove avrebbe minacciato il titolare con un cacciavite per poi fuggire con il bottino.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di rintracciare l’uomo nelle vicinanze dei due esercizi commerciali, da dove si era appena allontanato a piedi e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un punteruolo, di un taglierino e del cacciavite utilizzato per commettere il reato, nonché della somma in contanti di 1.070 euro, ritenuti essere il provento della rapina.

Gli oggetti sono stati sequestrati e il denaro è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 65enne, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea.