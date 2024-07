È stato approvato, dalla Giunta Miccichè in linea amministrativa, il progetto esecutivo dei “Lavori di completamento di tutela costiera e fruibilità turistica della spiaggia di San Leone in Agrigento”.

«Si conclude positivamente – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato – l’iter della progettazione, senza incidere sulle casse comunali perché interamente finanziata da un decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale, di una delle arterie più trafficate del nostro territorio. Gli interventi previsti, nel progetto appena approvato, rappresentano un importante passo per la riqualificazione del “Viale delle Dune” di San Leone. Adesso abbiamo un progetto esecutivo cantierabile, cioè dotato di tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti (autorizzazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Struttura territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, della Soprintendenza BB.CC.AA., e l’attestazione di Conformità Urbanistica del Comune di Agrigento), da candidare al competente dipartimento della Regione Siciliana e al Ministero degli Interni, o bandi per rigenerazione urbana, per averlo finanziato e renderlo realtà».

La progettazione dell’opera, dell’importo complessivo di 4.550.000 euro, consiste in una riqualificazione del “Viale delle Dune” con interventi che riguarderanno: la demolizione del marciapiede lato monte e la realizzazione di un nuovo marciapiede, così da poter assicurare una percorrenza dello stesso in sicurezza; un nuovo impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione degli attuali pali in vetroresina con dei nuovi in acciaio zincato che verranno posizionati nel nuovo marciapiede lato monte; l’eliminazione del guardrail lungo la pista ciclabile e la posa di una nuova ringhiera in legno, in grado di resistere alla salsedine; un nuovo intonaco per rifinire i muretti, presenti in alcuni tratti, di separazione della pista ciclabile con il boschetto; la scarificazione del manto stradale e la stesa di nuovo asfalto, avendo cura prima di stendere l’asfalto di mettere in quota tutti i chiusini dei pozzetti presenti lungo la carreggiata e nuova segnaletica stradale; la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche in prossimità della curva in fondo al viale delle dune; la sistemazione degli accessi ai lidi tramite posa di nuova pavimentazione.