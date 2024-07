Al via, a Ravanusa, la seconda edizione della manifestazione “Ex Arena”, organizzata dalla Pro Loco Ravanusa. E’ un progetto di rigenerazione urbana nel centro storico Ravanusano, nato nell’estate 2023. Gli organizzatori: “”Attraverso quest’ultima gli artisti esprimeranno un concetto ampio di pace, del rifiuto alla guerra, della non violenza, del rispetto della < > e di tutto ciò che ci circonda””.

Il progetto è un vero e proprio cantiere culturale, partorito dallo stimolo di far rinascere e valorizzare un luogo all’aperto che, tra gli anni Cinquanta e Ottanta, fu un cinema all’aperto. L’ “”Ex Arena”” si trasforma e riprende a vivere con un format nuovo, dando spazio all’arte, alla musica, al cinema e alle tradizioni. Un programma ricco di eventi al centro dell’estate che, partirà con una serata dedicata alla bellezza dell’arte.

Giovanni Blanda