Una raffica di colpi di pistola è stata esplosa nella notte tra lunedì e martedì all’indirizzo di tre auto parcheggiate in contrada Mollaca, nella zona balneare di Licata. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. I veicoli danneggiati sono una Mercedes di una quarantenne, una Kia Sorento di un quarantacinquenne e una Fiat Punto di un trentacinquenne. Tutti sono di Licata.

Sono stati loro ad accorgersi dei fori sulla carrozzeria e allertare le forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia di Licata sono giunti sul posto e hanno avviato le indagini per capire esattamente cosa sia avvenuto. Ignoti hanno esploso la raffica di proiettili, una dozzina a quanto pare, per poi fuggire. Non è chiaro se alla base del gesto ci sia un avvertimento specifico. Al vaglio la presenza di telecamere così come la ricerca di qualcuno che abbia potuto vedere o sentire qualcosa.