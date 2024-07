Castrofilippo festeggia la Madonna del Rosario. Il Comune, con ordinanza del sindaco, ha disposto, per venerdì 2 agosto, dalle ore 20 alle ore 24, il divieto di parcheggio e transito dei veicoli nella Piazza Giovanni 23mo, per una serata di intrattenimento musicale.

Nella giornata di domenica 4, sempre dalle ore 20 alle ore 24, è stato vietato il parcheggio e transito dei veicoli durante la processione del simulacro di Maria Santissima del Rosario in Piazza Giovanni 23mo, corso Umberto, vie Ciccotto e Crocifisso, viale Bonfiglio, vie Trieste e Regina Elena e Piazza Giovanni 23mo.

Il provvedimento comunale firmato per garantire l’incolumità pubblica e il regolare traffico veicolare.

GIOVANNI BLANDA