E’ morta mentre stava nuotando nel mare di Finale di Pollina nel palermitano. Daniela Lombardo 52 anni è deceduta per un malore. L’intervento dei militari della Capitaneria di Porto e i sanitari del 118 nulla hanno potuto per salvarla. L’incidente, nel giorno del 52° compleanno è avvenuto mentre nuotava nel mare di Pollina, a pochi metri dalla propria casa. E’ stata soccorsa subito dal fratello gemello, Vincenzo, ma non c’è stato nulla da fare.

Laureata in Economia alla Bocconi, con una formidabile carriera nel mondo della Finanza a Parigi, dove risiedeva da 23 anni, negli ultimi anni aveva profondamente sofferto per la perdita dei genitori Mario e Salva. Struggente il saluto su Fb del fratello Vincenzo: “Daniela era un angelo era la mia metà, la mia gemella, la mia famiglia. Una donna di una intelligenza non comune, di una purezza d’animo come pochi. Mi ha protetto da piccolo: era lei la più forte”.