Il Comune di Grotte ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Siciliana di 50.000,00 per la realizzazione del Premio Racalmare – Leonardo Sciascia.

L’ottimo risultato è stato raggiunto grazie al costante e concreto impegno dell’On. Rosellina Marchetta e del Coordinatore Regionale dell’UDC On. Decio Terrana che ringrazio di cuore per l’importante supporto mai fatto mancare alla nostra comunità.

Il Sindaco del Comune di Grotte

Alfonso Provvidenza