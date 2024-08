Arrivano novità importanti ed utili per i cittadini in merito all’utilizzo di servizi online sempre più diffusi e richiesti. Parliamo della guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate per spiegare, in modo semplice ed interattivo, come fare per richiedere, ad esempio, un rimborso o per ottenere la tessera sanitaria, per consultare la propria posizione fiscale o per registrare un contratto di locazione direttamente online. Grazie a link diretti che rimandano all’argomento di interesse, facilitando e velocizzando la ricerca, è possibile individuare rapidamente il servizio più adatto alle proprie necessità.

Senza doversi recare in ufficio, i cittadini potranno accedere da casa a tanti servizi disponibili online. La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate li illustra con esempi pratici, per spiegarne il funzionamento.

Si tratta di nuovi canali utili che si affiancano, ma non si sostituiscono, agli appuntamenti in presenza. Chi ha meno dimestichezza con il computer o deve risolvere questioni più complesse può utilizzare i canali tradizionali.