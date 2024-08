I cittadini di Ravanusa riceveranno un bonus in denaro per contribuire alle spese dovute all’emergenza idrica.

È stata Infatti accolta la proposta avanzata dai due consiglieri comunali di Forza Italia, Lisa Alaimo e Tonino Nobile, che hanno presentato due emendamenti per ristorare le famiglie di Ravanusa costrette a pagare l’acqua che tarda ad arrivare nelle loro case.

“Ringraziamo il consiglio comunale che ha accolto unanimemente la proposta di ridurre le spese per le Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – hanno dichiarato i due consiglieri azzurri – per destinarli alle famiglie e alle attività che stanno vivendo un momento drammatico per l’emergenza idrica”.

“È un piccolo segnale ma importante per le famiglie di Ravanusa” – continuano Alaimo e Nobile – “ che stanno soffrendo per la grave crisi idrica e sono costrette a pagare i privati per rifornirsi”.

“Ci auguriamo che l’amministrazione attiva dia presto attuazione al deliberato del Consiglio Comunale” – concludono Alaimo e Nobile – “ affinché i soldi possano arrivare nel più breve tempo possibile nelle tasche dei ravanusani”