Furto senza precedenti a Naro, dove sei biciclette elettriche pieghevoli di proprietà del Comune sono state rubate da piazza Francesco Crispi. I mezzi, del valore complessivo superiore ai 12 mila euro, erano custoditi all’interno di un container adibito anche alla ricarica, in attesa dell’avvio di un nuovo servizio di mobilità sostenibile.

Le bici erano state acquistate grazie a un bando promosso dall’amministrazione guidata da Mariagrazia Brandara. Tuttavia, il cambio di guida politica dopo le ultime elezioni ha impedito la partenza effettiva del progetto, che prevedeva l’uso dei mezzi per escursioni e visite turistiche alla scoperta del territorio, fino alla diga.

A scoprire il furto e a denunciarlo ai carabinieri è stato l’assessore comunale allo Sport e Turismo, Giuseppe Argirò. Ricevuta la segnalazione, l’assessore si è subito recato in caserma per formalizzare la denuncia contro ignoti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.

Secondo le prime ipotesi, ad agire sarebbe stata una banda composta da più persone, probabilmente munite di un mezzo capiente, come un furgone o un pick-up, per poter caricare le sei bici. Purtroppo, in piazza Francesco Crispi non sono ancora attive le telecamere di videosorveglianza. “Lo saranno entro un mese – ha dichiarato Argirò ad AgrigentoNotizie – ma in questo caso sarebbero state fondamentali per l’identificazione dei ladri”.

Nel container, rimangono ancora 14 biciclette e quattro monopattini elettrici. “Sono tornato stamattina a verificare di persona”, ha aggiunto l’assessore, confermando che il resto del materiale non è stato toccato. I ladri, per introdursi nel container, avrebbero forzato una finestra, riuscendo così a mettere a segno il colpo.