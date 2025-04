Ordinanza dirigenziale del Comune di Campobello di Licata. Ingiunzione per la messa in sicurezza di un fabbricato percolante per la pubblica e privata incolumità e per la viabilità dell’area adiacente al fabbricato. Il proprietario dovrà provvedere a proprie spese entro il 15 aprile per la messa in sicurezza immobiliare e le strutture pericolanti del rudere.

Giovani Blanda