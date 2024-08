considerato che per domenica 11 agosto 2024,

dalle ore 05.00 circa, si svolgerà la

manifestazione ludico motoria a passo libero

denominata “stramollarèlla”, con partenza alle

ore 05.15 dal viale della divina commedia, con

successivo attraversamento della s.s. 123

direzione licata, con arrivo a licata, lungo la s.s.

115, nella spiaggia di mollarella,

si comunica

ai conducenti di qualsiasi tipo di veicolo

di prestare la massima attenzione

nell’eventuale attraversamento delle

seguenti strade, interessate dalla

“stramollarèlla”:

viale della divina commedia, da via impastato a via luigi giglia;

via luigi giglia, da via lauricella alla s.s. 123;

s.s. 123 direzione licata;

s.s. 115 direzione spiaggia mollarella. si chiede una fattiva collaborazione ai conducenti di qualsiasi tipo di veicolo nel prestare la massima attenzione.