Tutto è pronto a San Biagio Platani (Ag) per la Festa del Pane, la manifestazione che si ispira ai celeberrimi Archi di Pasqua per riproporre, in periodo estivo nella suggestiva cornice degli Archi d’Estate, una delle tradizioni più antiche ed apprezzate in Sicilia.

Il tema di questa edizione della Festa del Pane, promossa dalla Rete di Imprese Sapere di Pane e Sapore di Olio in collaborazione con il GAL Sicani – Distretto rurale di qualità dei sicani, è “I Sicani mangiano sicano”, formula che intende proporre e valorizzare i prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio sicano di cui San Biagio Platani è cuore pulsante. Tra le produzioni agricole più rinomate del territorio vi sono i pistacchi, l’olio, le mandorle, le arance e naturalmente i grani con i quali si realizza il famoso pane per la costruzione dell’apparato scenico che rappresenta, secondo la tradizione risalente alla seconda metà del ’600, lo spazio sacro dove si svolge il celebre rito pasquale degli Archi di Pane.

La manifestazione, che sarà presentata dalla giornalista Rosy Abruzzo, è finanziata dal PSR Sicilia 2014/22 con la Misura 19.2, Piano di Azione Locale Sicani – Azione 2.1.1 nell’ambito del “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”

Il Programma

Mercoledì 07 Agosto

Ore 21:00 Inaugurazione manifestazione e apertura Mostra mercato dei prodotti tipici locali.

Durante la serata sarà proposta una degustazione del paniere “Mangiare Sicano”.

Giovedì 08 Agosto

Ore 21:30 Apertura della Mostra mercato dei prodotti tipici locali.

“Mani in pasta” – Attività dimostrative e laboratoriali: le maestranze realizzano i Pani artistici degli Archi di Pane; a seguire show cooking con la partecipazione del MasterChef Salvo Paolo Mangiapane, Ambasciatore del gusto D.O.C. Italy;

“Archi di Piano 2030 – Le architetture effimere e le residenze di artista”, progetto a cura di Farm Cultural Park che incontra la comunità, con Florinda Saieva e Andrea Bartoli;

Durante la serata sarà proposta una degustazione dei prodotti del paniere “Mangiare Sicano”

Segue musica in piazza con la street band gli “OTTONI SICANI” del maestro Giovanni N. Longo.

Venerdì 09 Agosto

Ore 21:30 Apertura della Mostra mercato dei prodotti tipici locali e show cooking con lo chef Totuccio La Vardera della “Pampinella Group”.

A seguire intrattenimento musicale “Racconti di Jazz” con Andrea Parente;

Ore 23.00 Show musicale “La notte del gusto sicano” con la Band etno-rock SIRAH

Durante la serata sarà proposta una degustazione dei prodotti del paniere “Mangiare Sicano”

Tutte le info sul progetto I Sicani mangiano sicano su www.mangiaresicano.it

Aggiornamenti e foto sulla pagina facebook Festa del Pane di San Biagio Platani