Emergenza scolastica a Campobello di Licata. Dopo che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Terrana, ha reso noto che sono stati dichiarati inagibili sei edifici scolastici e considerata “” l’urgente necessità di reperire locali da adibire a scuole pubbliche””, il Comune ha invitato, con un avviso pubblico, diramato pochi giorni addietro, tutti i proprietari di immobili, in possesso di idonee certificazioni, a manifestare la propria disponibilità a locazione o ad altra forma, entro e non oltre mercoledi 7 agosto. Mentre, al Comune di Campobello di Licata, sono stati stanziati, dal governo regionale, 700 mila euro per la sistemazione di tutte le scuole e cercare di fare ripartire regolarmente (si spera) le lezioni scolastiche, che erano state sospese, per il dichiarato “” stato di pericolo”” degli edifici scolastici, da parte di una competente societa’ privata, incaricata a diagnosticare il loro stato di salute, nello scorso mese di maggio.

Giovanni Blanda