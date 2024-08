Maxi furto in un supermercato a Licata. Ignoti malviventi, nella notte tra domenica e lunedì, sono riusciti a rubare ben 12 mila euro in contanti da un esercizio commerciale in via De Pasquali. La scoperta è stata fatta lunedì mattina, alla riapertura. I banditi, dopo aver forzato un ingresso, si sono intrufolati all’interno del market e hanno portato via i contanti che si trovavano in una cassa. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.