A Porto Empedocle sulla spiaggia di Punta Piccola è stato ritrovato un ordigno bellico, verosimilmente, risalente alla Seconda guerra mondiale. Alcuni bagnanti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i Carabinieri, la Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto.

Allontanati in via precauzionale, decine di bagnanti e alcuni camper che si trovavano nella zona camping. L’area è stata transennata e messa in sicurezza, adesso spetterà agli artificieri rimuovere l’ordigno per farlo brillare.