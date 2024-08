I carabinieri del Nas di Ragusa hanno sottoposto a sequestro numerose confezioni di alimenti e bevande in un supermercato di Gela. Durante i controlli, i militari hanno verificato che gli alimenti, confezionati all’origine, esposti e destinati alla commercializzazione, avevano una data di scadenza oltrepassata da diversi mesi o addirittura da un anno. In particolare sono state sottoposte a sequestro amministrativo 184 confezioni di alimenti vari tra cui biscotti, merendine, cornetti, cioccolata, tonno al naturale, vongole, hamburger di salmone, bastoncini di merluzzo surgelati e gelati, prodotti per la prima infanzia, nonché 43 bottiglie di birra e coca cola. Accertata anche l’omessa registrazione sanitaria di un deposito annesso all’esercizio commerciale. Al titolare dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.000 euro.