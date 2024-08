Dopo la schiusa questa mattina si è provveduto all’apertura del nido di tartaruga Caretta caretta, presso il lido Kaeso di Realmonte. Mamma tartaruga ha deposto 125 uova e 117 tartarughine sono nate ed andate in mare, sette uova non si sono schiuse e solo una tartarughina è stata trovata morta.

“E’ stato un grande successo”, dichiara Mareamico. Tutto ciò è dovuto all’estrema attenzione che ha ricevuto questo nido e alle condizioni climatiche perfette. Per questo motivo come associazione ambientalista ringraziamo i gestori del lido Kaeso che con amore hanno vigilato il nido, il personale della riserva di Torre salsa del WWF che ha fornito il supporto tecnico, l’Istituto Zooprofilattico di Palermo che ha prelevato i resti del nido, il Professore Arculeo, dell’Università di Palermo e la dottoressa Buscaino del CNR, che hanno seguito dal punto di vista scientifico tutto l’evento”, scrive in una nota Mareamico.