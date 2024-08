Un ventiquattrenne agrigentino è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Il ragazzo la scorsa notte, in stato di alterazione a causa dell’alcol, si è scagliato contro le postazioni delle bici elettriche sistemate in piazza Stazione, nel centro di Agrigento.

Alcuni veicoli hanno riportato danni. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito, impegnati nel servizio “strade sicure”, e i poliziotti delle Volanti. Il giovane, dopo l’identificazione, è stato così denunciato per danneggiamento.