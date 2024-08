Mentre prosegue con grandissimo successo il tour estivo che sta tenendo impegnati Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in numerose date a cielo aperto nelle più suggestive venue d’Italia, IL VOLO annuncia oggi cinque nuovi imperdibili appuntamenti di TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners in partenza a gennaio 2025. Tra le nuove date, immancabile quella in Sicilia che dà appuntamento ai fan a Messina il 26 gennaio 2025 al Palarescifina.

L’evento è realizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con GG Entertainment, Il Botteghino e con il patrocinio del Comune di Messina, guidato dal guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini.

IL VOLO sta presentando dal vivo la propria musica e i più grandi successi della tradizione musicale italiana in occasione delle numerose date di TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO, gli appuntamenti estivi in corso da inizio giugno nelle più suggestive venue del nostro Paese.

Il 2024 è un anno importante per il trio italiano più famoso al mondo che sta festeggiando in musica 15 anni di carriera e di amicizia insieme: è iniziato a febbraio con il successo di “Capolavoro”, il brano certificato Disco d’Oro e presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito a marzo con la pubblicazione del primo disco di inediti “Ad Astra”, le date in Giappone di maggio e arrivato fino all’Arena di Verona con Tutti Per Uno (da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

Il prossimo autunno IL VOLO sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli USA, in Canada e in America Latina.