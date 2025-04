Il 5 aprile, alle ore 18:00, nei locali dell’Associazione Culturale Athena, si è svolta l’interessante conferenza: Anoressia e Bulimia tra epidemia sociale e disordine relazionale, organizzata dal KC Parnaso con Presidente Santo Scaglione e dalla Divisione 6 Sicilia con Luogotenente Governatore Rosalba Fiduccia, con il patrocinio del Comune di Canicattì.

Dopo i saluti del Presidente, dell’Avv. Giovanni Salvaggio, presidente dell’Associazione Athena e degli Assessori Comunali Massimo Muratore alla Pubblica Istruzione e Francesco Giordano alle Politiche Sociali, hanno relazionato il Dott. Fabio Di Pietra, psichiatra e psicoterapeuta, la Dott.ssa Alessandra Ansaldi, psicologa e psicoterapeuta, e la Dott.ssa Anna Carletta, dietista. Ha moderato i lavori il Lgt. Gov. Rosalba Fiduccia.

La lotta all’Anoressia e alla Bulimia è il service di punta del Kiwanis Distretto Italia San Marino per l’’A.S. 2024-25; proposto dal Governatore Stefano Farese, fa parte dell’Area Salute, una delle quattro Aree (Salute, Istruzione, Ambiente e Socializzazione) in cui sono raggruppati i service distrettuali.

I relatori con la loro competenza e chiarezza hanno affascinato il pubblico che ha seguito i lavori in modo attento, interessato e partecipe.

Il momento informativo è stato preceduto, alle ore 17:00, dall’inaugurazione, nella centralissima e frequentata Piazza San Diego, di una panchina lilla sulla quale è stata apposta una targa, con i loghi del Comune e del Kiwanis, recante il numero verde cui rivolgersi in caso di disturbi alimentari e la frase “Nessuno deve essere lasciato solo” Insieme contro l’Anoressia e la Bulimia.

Entrambe le iniziative di sensibilizzazione al problema dei disturbi del comportamento alimentare sono state riprese dalle emittenti locali e pubblicizzate su quotidiani e social.

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato il Kiwanis e si è mostrata favorevole alla sinergia tra i Club Service e l’Amministrazione Comunale nel portare avanti opere volte a sensibilizzare sui diversi disagi sociali.