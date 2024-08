RAVANUSA. La cittadina di Ravanusa si prepara alla festa di Maria Assunta in cielo. Alle ore 11,30, giovedi 15 agosto, al municipio, le autorità civili porgeranno i saluti agli emigrati. Mezzora dopo, al via la “”Rietina”” cittadina, lungo la via Matteotti e il Corso della Repubblica. Alle 13, in Piazza1 Maggio, la tradizionale maschetteria. In serata , alle ore 19,30, nella Chiesa del Convento-Santuario Maria Assunta, la celebrazione della santa messa e, a seguire, la processione del simulacro della Madonna. Seguirà, alle ore 22, l’esibizione musicale di Luigi La Greca. Al termine, il concerto de “Meteora”, cover del Pooh.

Giovanni Blanda