Nel contesto della manifestazione “Ferragosto Ravanusano”, venerdì 16 agosto, diversi eventi a Ravanusa.

Alle ore 16, prima rievocazione storica del Palio della Madonna del Fico (la Ntinna), corteo storico in processione per le vie del paese della Madonna del Fico, sfilata di carretti siciliani, tammurinara, sbandieratori, gruppi folkloristici, figuranti in costumi settecenteschi, banda musicale Ravanusa e coro polifonico “”San Giacomo””.

Alle ore 19, dressage di cavalli purosangue, seguirà (ore 19,3o) la “Vanniata”, vendita d’asta di coffe del “Laboratorio artigianale”. Alle ore 22, la Ntinna, gara di abilità per l’assegnazione dello stendardo della Madonna. Subito dopo, i Giochi pirotecnici.

Spettacolo musicale per chiudere la serata: alle ore 22,30, in Piazza 1 Maggio: in concerto Rita Botto e la banda di Avola.

Giovanni Blanda