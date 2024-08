Avvio del progetto Puc (Progetto Utile alla Collettività) “Decoro urbano”” nel Comune di Castrofilippo – Comune facente parte del Distretto Socio-Sanitario D3 –, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che vedrà la partecipazione attiva dei percettori Adi e Sfl del territorio castrofilippese che hanno firmato il Patto di Inclusione con i Servizi Sociali e/o il Patto di Lavoro con i Centri per l’Impiego.

Dopo aver effettuato visita medica, corso di formazione base sulla sicurezza nel lavoro ed essere stati dotati dei Dpi necessari, i primi 10 beneficiari saranno impegnati per 8 ore settimanali con l’obiettivo di cura, tutela e miglioramento del decoro urbano di tutto il territorio comunale attraverso attività che renderanno lo stesso più accogliente, ospitale e fruibile dalla comunità.

Seppur nella loro obbligatorietà, i Puc rappresentano un’occasione di inclusione sociale per i beneficiari di misure di sostegno al reddito, che mettono a disposizione della cittadinanza una parte del loro tempo, impegnandosi in progetti che migliorano la qualità di vita della collettività, rappresentando, inoltre, un’opportunità di crescita e di valorizzazione per la società, chiamata a riappropriarsi del proprio patrimonio pubblico.

GIOVANNI BLANDA