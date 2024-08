Con determina a contrarre sono stati affidati i lavori di fornitura e posa in opera di materiale di arredi urbani e parchi gioco

L’intervento permetterà di valorizzare la nostra comunità con una nuova immagine caratterizzata dall’eleganza dell’arredo urbano in via Allegro, corso Vittorio Veneto, via San Biagio e via Panoramica.

Questi lavori sono di fondamentale importanza per il decoro della nostra Camastra. Questa è la dimostrazione che ancora una volta, pur nella ristrettezza delle risorse finanziarie, l’amministrazione riesce ad intercettare finanziamenti per abbellire la nostra comunità.

Giovanni Blanda