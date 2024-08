Manu Chao, icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore, e fratellanza, è pronto a far cantare e ballare il pubblico siciliano con uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una nuova veste in un’unica data siciliana annunciata oggi per il 20 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Il concerto andrà in scena dalle ore 22.00.