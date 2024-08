Continua la sorprendente (ma fino ad un certo punto) ascesa di KEL (vero nome Kelly Rose Moncado).

Di origini siculo-maltesi (papà di Canicattì, paese della prov. di Agrigento, mamma di Sliema, città di Malta), Kelly è cresciuta nell’Isola di Malta dove ha mosso i suoi primi passi nel canto e nella musica.

Prima di raggiungere il successo internazionale attraverso la collaborazione con famosi artisti quali Fargetta e Gabry Ponte, la cantautrice (o per meglio dire la singer-songwriter, poiché ama prevalentemente scrivere in inglese) ha lavorato sodo facendo tantissima gavetta. Dai pub e dalle piazze siciliane, spiazzando in generi spesso diversi tra loro, anche se complementari.

Importanti, nel corso della sua vita, gli incontri con gli artisti compaesani Jo Corbo (DJ producer per la dance) ed Armando Cacciato (produttore, cantautore, sound engineer per il pop e cantautorato). Con quest’ultimo, nel 2020, realizzò un bellissimo album acustico, dal titolo STAR SIGN, prodotto dall’etichetta indipendente Circuiti Sonori, dove la stessa artista ha collaborato negli anni e continua ad essere un partner di primo livello.

Ed è proprio sotto il segno di una stella luminosa che il suo cammino, nel corso degli ultimi anni, ha portato una serie di risultati e successi a tratti clamorosi.

Kel è riuscita infatti a realizzare il suo sogno. Ovvero quello di far diventare definitivamente un lavoro la sua passione per la musica. Attraverso note piattaforme digitali è riuscita a far “sentire” la sua voce ed il suo song-writing conquistando il cuore di importantissimi DJ.

La sua versione della “Tarantella”, nel feat. Con Gabri Ponte, ha totalizzato milioni di ascolti in tutto il mondo, piazzandosi addirittura al decimo posto nelle classifiche BillBoard.

Negli ultimi mesi ha calcato palchi importantissimi, tra i quali quello dell’UNTOLD FESTIVAL a Cluj Napoca nel Mainstage con Steve Aoki.

In questa occasione hanno presentato il loro ultimo brano “He’s a Pirate (Save Me)”, davanti a sessantamila persone.

Attualmente la carriera di KEL si sta consolidando sia come autrice che cantautrice nell’industria musicale.