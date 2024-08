Durante questa settimana di Ferragosto, la capitaneria di porto-guardia costiera di Palermo ha intensificato il dispositivo operativo nell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024”, finalizzata a garantire la sicurezza in mare e sulle spiagge lungo tutto il litorale della provincia.

Le forze della capitaneria messe in campo

Questo periodo di maggiore affluenza ha visto l’impiego di un’importante aliquota di donne e uomini che, sia in sala operativa (18 unità) che a bordo dei 9 mezzi navali dipendenti (27 militari) che nelle 10 pattuglie a terra (20 militari), è stata, e lo sarà per questo fine settimana, al fianco dei cittadini e dei turisti che hanno scelto il mare e la costa palermitana per trascorrere le loro vacanze, allo scopo di garantire loro una adeguata cornice di sicurezza nello svolgimento delle tipiche attività balneari, nonché verificare il rispetto dei vincoli posti a tutela dell’Area Marina Protetta “Capo Gallo-Isola delle Femmine”.

Effettuati 330 controlli, diverse sanzioni

Nelle sole giornate da sabato 10 agosto ad oggi, i militari del Comando di Palermo e degli Uffici Circondariali Marittimi di Terrasini, Porticello e Termini Imerese, hanno effettuato 330 controlli tra ispezioni a bordo di unità da diporto e verifiche presso le strutture balneari e le spiagge libere, aventi ad oggetto principalmente la verifica del rispetto dei precetti contenuti nella vigente ordinanza di sicurezza balneare, dai quali sono scaturiti 23 accertamenti di violazione amministrativa per sosta vietata di veicoli su area demaniale marittima, 7 sanzioni amministrative per navigazione entro la zona di mare riservata alla balneazione per un totale di 1.600 euro, un verbale per trasporto di persone a bordo oltre il limite consentito, 4 sanzioni amministrative per aver ormeggiato ad una meda indicante pericolo per la navigazione per un importo totale di 1.200 euro, ed il deferimento all’Autorità giudiziaria di soggetti che si sono resi responsabili di occupare senza valido titolo oltre 1.000 metri quadrati di suolo demaniale marittimo, restituendolo alla libera fruizione.

Sono stati 53 i controlli svolti nella perimetrazione dell’Area marina protetta “Capo Gallo-Isola delle Femmine”, dove sono state contestate 5 violazioni amministrative ad altrettanti diportisti per aver ancorato l’unità in zona vietata all’interno di tale tratto di mare tutelato.

Salvate 23 persone in difficoltà in cinque emergenze differenti

Nello stesso periodo le unità navali Guardia Costiera hanno soccorso in mare 23 persone in difficoltà in 5 diverse situazioni di emergenza.

Inoltre, la sera del 12 agosto la Motovedetta “SAR” CP 331 è stata impiegata per l’evacuazione medica dalla nave MSC Seaside, appena partita dal porto di Palermo, di una donna in stato di gravidanza colta da malore. La signora è stata trasbordata a bordo della motovedetta e condotta in banchina dove è stata affidata alle cure mediche del personale del 118.

Tale attività proseguirà senza sosta per l’intera durata della stagione balneare.

La Guardia Costiera raccomanda di mantenere in ogni circostanza comportamenti responsabili, improntati al buon senso, ma soprattutto di osservare scrupolosamente le norme contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare a tutela dei bagnanti e, in generale, dei fruitori del mare nella stagione estiva.