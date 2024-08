Torna la “”Notte Bianca””, a Campobello di Licata, per iniziativa dell’amministrazione comunale, nell’ambito della manifestazione “Estate campobellese”. L’evento lunedì 19 agosto.

Dalle ore 18, nella centrale Piazza XX Settembre, “Notte Bianca dello sport paralimpico””. Alle ore 21, in via Edison, esposizione di auto d’epoca, spazio per i bimbi, inoltre la tradizione vetrina di carretti siciliani, con gli Itineranti: trampolieri, giocolieri, tammurinnara.

A seguire, alle ore 22, in via Edison, in concerto “”Ligabue tribute””, esibizione musicale di Antonio Bella e della band Satisfaction’. La “”Notte Bianca”” continua. Dalle ore 1, in Piazza Tien An Men, esibizione dell’artista Chiara Puntarello. Alle ore 4, cala il sipario sulla manifestazione tanto attesa dai giovani e… tutti a casa. La kermesse si avvale della collaborazione di “”Campobello Corre””, Lions Club “”Due rose”” e Club “”dello Scorpione.

Giovanni Blanda