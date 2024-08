Ultima immersione dei sommozzatori che proveranno a raggiungere la zona dove si è inabissata la nave a vela Bayesian nello specchio di mare davanti Santa Flavia. I sub dei vigili del fuoco faranno una ricognizione ancora all’esterno della barca. Gli speleosub entreranno in azione stamattina e cercheranno all’interno dello scafo.

Il mare sta iniziando diventare mosso e rende l’intervento difficile. Poi tra non molto farà buio e quindi le ricerche dei sommozzatori saranno sospese.

Sono proseguite per tutta la giornata le ricerche dei dispersi nel mare di Porticello da circa 1 ora sono giunti sul posto gli speleosub da Roma e sono a breve saranno sul posto anche i colleghi provenienti dalla Sardegna. Sarà quindi effettuato un briefing per valutare se proseguire le operazioni anche nelle ore serali.

Il magnate britannico Mike Lynch è fra i dispersi

L’imprenditore britannico Mike Lynch, 59 anni, fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy, risulta fra i sei dispersi nel naufragio della barca a vela avvenuto stamattina al largo di Porticello. Angela Bacares, 57 anni, la moglie del magnate, è invece tra le persone salvate dopo che la barca a vela Bayesian è affondata.

Soprannominato il “Bill Gates britannico”, Lynch era finito al centro di un caso di frode di alto profilo e in giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutte le accuse relative alla vendita della sua società di software a Hewlett-Packard nel 2011.

Nato nel 1966 in una modesta famiglia operaia di Manchester, Linch ha saputo trasformare le avversità in opportunità. Fin da giovane, ha dimostrato un talento innato per gli affari, fondando a soli 20 anni la sua prima start-up nel settore della sicurezza informatica. Da lì, la sua carriera è stata una scalata vertiginosa: con intuizioni brillanti e una capacità unica di anticipare le tendenze di mercato, Linch ha costruito un impero che spazia dalla tecnologia all’immobiliare, fino all’energia rinnovabile. Oggi, le sue aziende contano migliaia di dipendenti e operano in oltre 30 paesi.

Recuperato il corpo del cuoco, gli altri dispersi tutti passeggeri

Dovrebbe essere il corpo del cuoco nato in Canada, ma residente ad Antigua, quello recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nei pressi dell’imbarcazione Bayesan affondata in rada davanti al porto di Porticello a Santa Flavia Palermo.

Si attende la conferma da parte degli altri componenti dell’equipaggio e del comandante dell’imbarcazione per il riconoscimento. Era l’unico membro dell’equipaggio tra i dieci presenti a bordo che era disperso.

Gli altri dispersi sono tutti passeggeri che stavano trascorrendo la vacanza in Sicilia. Intanto si attende l’arrivo degli speleosub dei vigili del fuoco che entreranno nello scafo per cercare i sei dispersi che mancano ancora all’appello.