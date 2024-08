Stasera (mercoledì), alle ore 18, in via Tommaso Edison, a Campobello di Licata, preparazione di una mega torta da 400 kg, a cura del pastry chef Salvatore Vinci e chef Leonardo Massaro.

In programma anche, alle ore 19, in Chiesa Madre “”San Giovanni Battista””, santa messa presieduta da monsignore Giovanni Peragini, amministratore apostolico del distretto Sud Albania.

Seguirà, alle ore 21,30, sempre in via Edison, il taglio della mega torta.

Il programma rientra nel contesto dell’””Estate campobellese””, promosso dal Comune di Campobello di Licata.

