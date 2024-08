Notte di fuoco nel quartiere di Villaggio Peruzzo dove sono state incendiate le automobili di proprietà di madre e figlio, 47 e 27 anni. Ad intervenire, poco dopo le quattro del mattino, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento insieme ai poliziotti delle Volanti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Il primo rogo ha interessato la Peugeot 208 del figlio. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe doloso.

La madre del giovane ha dichiarato agli agenti di aver subito il furto della sua Fiat Cinquecento, parcheggiata non molto distante dall’auto del figlio. I poliziotti hanno rinvenuto il veicolo, bruciato, nei pressi del quartiere di Villaseta. Al via le indagini per capire cosa sia esattamente accaduto e il motivo del doppio incendio che ha coinvolto i due congiunti.