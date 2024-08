Aveva un mini arsenale in auto il 47enne arrestato dai carabinieri dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania per porto e detenzione abusiva di armi clandestine. L’equipaggio aveva notato una Renault Twingo che procedeva lungo la via De Gasperi a Mascalucia, arteria principale che da un lato collega il paese a Catania e dall’altro conduce fino alla periferia nord, nella frazione di Massannunziata. Si e’ affiancata all’utilitaria intimando l’alt. Da un primo controllo, e’ emerso che l’uomo non aveva con se’ alcun documento di guida ne’ personale, pertanto, i militari tramite la preziosa collaborazione della Centrale Operativa di Gravina di Catania, sono riusciti ad identificarlo appurando che era stato gia’ arrestato e condannato per rapina e ricettazione.

Ne e’ seguita una perquisizione personale e veicolare durante la quale i militari dell’Arma hanno scovato, nascoste sotto il sedile lato passeggero, ben tre pistole e munizioni. In una busta di un supermercato, c’era una Pistola Beretta PX4 Storm con silenziatore inserito e relativo caricatore, privo pero’ di munizioni, una pistola Beretta 9×21 con matricola abrasa, quindi irriconoscibile, con caricatore e 9 proiettili, una pistola Beretta Parabellum calibro 6/35 con caricatore nel quale erano inserite 4 munizioni. In una bustina a parte, inoltre, erano nascoste 50 munizioni calibro 6/35, 2 per pistola 9×21, 2 calibro 7,65 e 2 walkie-talkie. Le armi sono state inviate alla sezione balistica del Raggruppamento Investigazioni scientifiche Ris di Messina per gli accertamenti tecnici. Il gip a onvalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.