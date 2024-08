Grazie all’impegno dell’Amministrazione della Casa di Riposo Sillitti, si completa il progetto “ un tetto di ombrellini “ e si tinge di tanti colori la via Progresso sede dell’IPAB .

L’idea, nasce dal piacere di creare anche all’esterno dell’ Ente un clima di gioia e di festa per i nonnini ospiti, che utilizzano la stradina come area passeggio, e perché no, anche di quanti in questi giorni si trovano in vacanza e vorranno regalarsi un selfie simpatico in ricordo dell’estate campobellese !

L’iniziativa, trova il sostegno di diversi sponsor, della collaborazione del Sindaco Vito Terrana, della Straordinaria partecipazione del Direttore Artistico Giustino Gati, della grande disponibilità di Carmelo Zirafi e come sempre della Straordinaria e Impeccabile Collaborazione degli Operatori dell’IPAB Sillitti