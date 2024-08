L’estate non è ancora finita e Canicattì si prepara a vivere un weekend all’insegna del divertimento, della musica e dei sapori irresistibili con il Canicattì Summer Village! Dal 30 agosto al 1° settembre, Largo Aosta diventerà il cuore pulsante della città, ospitando il villaggio estivo più grande e atteso della stagione. Giovani e famiglie, siete tutti invitati a partecipare a questo evento imperdibile!

Un Programma Ricco di Eventi e Spettacoli

Il Canicattì Summer Village promette tre giorni di puro divertimento, grazie a un programma ricco di eventi e spettacoli pensati per soddisfare i gusti di tutti. Oltre 30 stand gastronomici offriranno una varietà di pietanze prelibate, mentre sul palco si alterneranno artisti e band che sapranno farvi scatenare e divertire.

Venerdì 30 Agosto: Shakalab live

Il festival inizia col botto! Shakalab porterà sul palco un’esplosione di energia e positività, per dare il via a un weekend spettacolare all’insegna della musica e del divertimento.

Sabato 31 Agosto: Colpa D’Alfredo live e Massimo Spata Show

La serata di sabato è una doppia dose di divertimento. Si comincia con lo show di Massimo Spata, che vi regalerà risate a non finire. A seguire, gli amanti del rock italiano potranno godersi il tributo a Vasco Rossi con la band Colpa D’Alfredo.

Domenica 1 Settembre: Lello Analfino & Tinturia Orkestar

La chiusura del festival sarà affidata a Lello Analfino & Tinturia Orkestar, che mescoleranno alla perfezione pop, rock e folk per una serata di buona musica e divertimento per tutta la famiglia.

Area Bimbi e Ospiti Locali

Il Canicattì Summer Village è pensato anche per i più piccoli, che potranno divertirsi in un’area bimbi attrezzata con giochi, animazioni e attività a loro dedicate. Un motivo in più per portare tutta la famiglia e trascorrere insieme tre giorni indimenticabili.

Oltre agli artisti principali, il festival vedrà la partecipazione di ospiti locali come Kel, Kevin Moncado, Jo Corbo, Jodi Corbo e Salvo B., che arricchiranno ulteriormente il programma con le loro esibizioni. E per concludere le serate in bellezza, ci saranno anche le “Notti Magiche”, momenti unici che vi faranno vivere l’atmosfera estiva al massimo.