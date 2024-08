Colpo grosso in un appartamento nei pressi di piazza Sottotenente Giglia. Ignoti malviventi sono riusciti a intrufolarsi nell’abitazione di un cinquantatreenne e portare via denaro e preziosi custoditi nella cassaforte. Secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro il bottino prelevato in contanti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto.