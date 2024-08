La devozione è grande, a Campobello di Licata, per la Madonna dell’Aiuto. Oggi (Domenica 25 agosto), è festa per la “”Regina”” del paese. In giornata la celebrazione delle sante messe. Stasera, alle ore 20,15, solenne processione del simulacro della Madonna dell’Aiuto per le vie della cittadina, accompagnata dalla banda musicale. Si prevede una massiccia di partecipazione di fedeli. Al temine, intorno alle ore 11, spettacoli pirotecnici, in Piazza XX Settembre. I festeggiamenti sono organizzati dalla Chiesa Madre “”San Giovanni battista-Unità pastorale << Maria, Madre della chiesa>>”.

Nuova ordinanza del sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. E’ disposto il divieto di partecipazione e di circolazione di cavalli senza carro alla sfilata di carri siciliani chiamata “” La Rietina””, in calendario lunedì 26 agosto (dalle ore 18), per alcune vie della cittadina campobellese. L’evento – molto atteso dai campobellesi, dei tanti emigrati presenti in questo periodo a Campobello di Licata, nonche’ di diversi forestieri – rientra nel contesto del programma della manifestazione “” Estate campobellese””, organizzata dal Comune, e dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Aiuto, la Regina di Campobello di Licata, curati dall’Unita’ pastorale” “Maria, madre della chiesa-Chiesa Madre “San Giovanni Battista””.

Con ordinanza disposto il divieto di somministrazione della vendita di alcolici e di qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro e lattine per il giorno delle “”Rietina””.

Giovanni Blanda