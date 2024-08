“Ogni fine settimana a Palermo e non solo, oramai non c’è giornata in cui la cronaca non riporta casi di aggressioni e azioni violente, la movida ha assunto oramai livelli inaccettabili per la cittadinanza”.

Così Claudio Marchesini, Segretario responsabile territoriale dell’UGL di Palermo, interviene sulla movida violenta di Palermo.

“Riteniamo possa svolgere un ruolo preventivo e di controllo del territorio l’Esercito Italiano – conclude Marchesini – la loro professionalità in sinergia con le forze dell’Ordine sortirebbe buoni risultati in termini di prevenzione della delinquenza”.