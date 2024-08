Due giovani tunisini, poco piu’ che ventenni, sono deceduti per le gravi ferite riportate in un incidenteavvenuto sulla ex strada provinciale 17, che collega Vittoria alla frazione balneare di Scoglitti nel Ragusano. I due viaggiavano a bordo di un monopattino elettrico che si sarebbe scontrato con una autovettura intorno alle 22.30 di ieri sera. Ancora non chiara la dinamica, sulla quale sta indagando la polizia locale di Vittoria, ne’ se i due mezzi viaggiassero o meno nella stessa direzione di marcia. I due giovani le cui condizioni erano apparse subito gravissime, sono stati immediatamente trasferiti uno all’ospedale di Ragusa e uno all’ospedale di Vittoria, dove sono deceduti per le ferite riportate.