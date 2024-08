Gli agenti della Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” e la squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura di Catania hanno effettuato un’articolata attività di controllo nel tratto costiero della città, in particolare in tre porti turistici privati e in due cantieri navali, nei pressi del porticciolo di Ognina e di piazza Europa.

In questi casi, i poliziotti hanno verificato la regolarità delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni per poter svolgere le relative attività, nel rispetto della legge, come pure per accertare l’osservanza delle prescrizioni del Codice della navigazione, con particolare riguardo agli ormeggi. In un noto porto turistico privato, vicino piazza Europa, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un bar abusivo, in quanto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la somministrazione degli alimenti e delle bevande nonché una rivendita non autorizzata di imbarcazioni, motori ed accessori per natanti.

Inoltre, i controlli sono stati estesi anche solarium di piazza Europa, del Nautico e del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. In piazza Nettuno sono stati controllati e sanzionati due chioschi-bar privi delle necessarie autorizzazione per la vendita degli alcolici che sono stati sottoposti a sequestro. Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 103 persone e controllati 44 veicoli, mentre le violazioni riscontrate hanno comportato l’applicazione di sanzioni per un totale di 10 mila euro.