Ieri a Delia ha avuto luogo l’evento “SI SONA, SI CANTA E SI MANGIA”, che ha riscosso grandissimo successo, contando la presenza di centinaia e centinaia di persone. A organizzarlo, con il patrocinio del Comune di Delia e il supporto dell’intera Amministrazione, un gruppo di giovani del luogo che credono nel proprio territorio, tanto da dare il proprio contributo mettendosi in gioco nell’organizzazione di eventi durante diversi periodi dell’anno: Manuel Di Pasquale, Williams Di Pasquale, Antonino Spitaleri, Anthony Giorgio, Carlo Giorgio, Calogero La Magra, Antonio Pillitteri. «Ascoltare i giovani è il primo passo verso il futuro e noi, come Amministrazione, siamo orgogliosi di avere puntato tutto sui giovani, capaci di guardare avanti e vedere oltre, spendendosi con entusiasmo e senza alcuna remora per ciò in cui credono. Quello di ieri sera è solo uno dei tanti risultati che in sinergia, Amministrazione e giovani, abbiamo raggiunto e credo fortemente che non sarà l’ultimo. Avremo ancora numerose occasioni di dialogo, di progettazione e di messa in opera. Questo gruppo di ragazzi rappresenta l’alternativa buona, l’esempio da seguire e noi abbiamo la volontà di ascoltarli, capirli e sostenerli. Andiamo avanti orgogliosi e sempre più spronati» – così l’Assessore allo Spettacolo con delega alle Politiche Giovanili, Deborah Lo Porto. Quella del Sindaco Bancheri è un’Amministrazione giovane, alla mano, che non lascia indietro nessuno. Capace di ascoltare le esigenze di tutti. Il Sindaco orgoglioso dei risultati raggiunti: «Dopo tutti i successi ottenuti, non ci fermiamo. Ieri sera il nostro Castello ha ricominciato a vivere grazie ad una bella iniziativa che abbiamo fortemente voluto organizzare insieme ai giovani concittadini che si sono impegnati nel porre in essere la manifestazione. Tra qualche mese ciò che realizzeremo sarà ancora più spettacolare e permetterà di sfruttare le enormi potenzialità del nostro sito storico, ma, nel frattempo, doveroso e sentito è il ringraziamento ai due ragazzi, Biagio Ferrara e Alberto Lodato, che ieri si sono adoperati per rendere visibile il Castello grazie a un illuminazione rosso e blu, i colori di Delia, creando un’atmosfera molto suggestiva». L’Estate a Delia continua fino al 22 settembre con una serie di appuntamenti imperdibili, come la Sagra della Cuddrireddra e della Pesca IGP e il Grande Raduno Medievale, i cui programmi saranno resi noti a brevissimo.